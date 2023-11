Atelier teinture végétale à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 3 décembre 2023, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

Le temps d’une journée, venez expérimenter le monde magique des teintures végétales !

Atelier sur réservation.

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. 70 EUR.

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



Come and experience the magical world of vegetable dyes!

Workshop on reservation

¡Ven y experimenta el mágico mundo de los tintes vegetales por un día!

Taller previa reserva

Erleben Sie einen Tag lang die magische Welt der Pflanzenfarben!

Workshop auf Vorbestellung

