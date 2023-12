Cet évènement est passé Atelier les secrets du feu à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-25 14:00:00

fin : 2023-11-25 17:00:00 Venez apprendre à faire naître une flamme sans briquet t sans allumette !

Découverte des méthodes par percussion et par friction.

sur réservation.

sur réservation 25 EUR. Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie

