Lot . La conférence sera présentée par Fabrice FOISSAC, ancien Président de la Société des Etudes du Lot

Le mot Cahorsins désigne à l’origine les marchands de Cahors (et plus généralement de Quercy) qui ont essaimé entre la fin du XIIè (vers 1180) et le milieu du XIVè siècle (avec une chute brutale vers 1280) et qui ont fait fortune dans le commerce, les services bancaires et en particulier les prêts usuraires. Lorsque les Cahorsins auront disparu, le mot restera pour désigner les usuriers qui n’étaient ni juifs ni italiens (Lombards). Dans sa conférence, Patrice FOISSAC, propose de revenir sur ces personnages oubliés des livres d’Histoire, dont l’influence pourtant fut un atout pour le Quercy. Au cours de son intervention, il indiquera tout d’abord les raisons de l’apparition des cahorsins, puis recherchera leurs origines géographiques et sociales. Il précisera ensuite leurs types d’activités et leur domaine d’influence. Enfin il proposera des raisons pour expliquer leur disparition à partir de la fin du XIIIè siècle. metsys

