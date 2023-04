Conférence « Les fièvres du Phosphate », 12 août 2023, Marcilhac-sur-Célé .

Marcilhac-sur-Célé ,Lot ,

Salle Capitualire Ancienne Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

2023-08-12 17:30:00 17:30:00 – 2023-08-12

Marcilhac-sur-Célé

Lot

Cette conférence sera donnée par le géologue Thierry PELISSIE qui fut le créateur et le premier conservateur de la « Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique » du Lot. La conférence concernera les différents aspects de la question, à la fois industriels, paléontologiques, géologiques et ceux dédiés à la protection/valorisation du géopatrimoine.

Le conférencier rappellera, en particulier, les conditions d’exploitation des phosphatières de la région, en se replaçant tout d’abord dans la période où les gisements de phosphate ont été découverts en 1865 et en précisant comment leur exploitation a donné du travail, dans plus de 160 carrières, à près de 2 000 hommes adultes, sans compter les femmes et enfants.

Il montrera ensuite comment, sur une cinquantaine de kilomètres, de Caylus à Cajarc et de Mercuès à Bach et Larnagol, les fièvres du phosphate ont transformé les campagnes, jusqu’à l’épuisement des gisements et la concurrence d’autres phosphates, qui, joints à la crise du phylloxéra, ont obligé nombre de Lotois à s’expatrier.

Marcilhac-sur-Célé

