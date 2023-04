Balade guidée : « Découvrir le ciel étoilé de Marcilhac » Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Lot . 5 EUR Après une brève introduction, en salle, sur les éléments remarquables et les particularités du ciel d’août, puis la montée en voiture sur le Causse, au dessus de Marcilhac, les participants pourront découvrir la voute étoilée et découvrir les principales constellations. Organisée sous la direction de Michel MARCHAND, astronome amateur à Saint Sulpice, cette balade est dédiée aux enfants. Chaque enfant doit être accompagné par ses parents. L’inscription de chaque participant est obligatoire

Le causse de Marcilhac est situé dans le désormais célèbre « triangle noir du Quercy », où la lumière nocturne est quasiment naturelle et les étoiles scintillent dans la nuit profonde. amis de l’abbaye de marcilhac

