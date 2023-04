5ème Concours de Peintures et de Dessins Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Lot . Le thème retenu, « Le patrimoine du village de Marcilhac », est pris au sens large (architectural, urbanistique, agricole, sociétal,..), pour tous : adultes confirmés ou amateurs et enfants Accueil: 10h Organisée par Christophe et Nadine Le PABIC, cette cinquième édition du Concours concerne trois catégories de participants, adultes confirmés, adultes amateurs et enfants qui sont invités à concourir. De nombreux prix seront attribués. Le thème du concours, « Le patrimoine du village de Marcilhac », s’entend au sens large (architectural, urbanistique, agricole, sociétal,..). Christophe Le Pabic

