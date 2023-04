Festival « l’Envolée musicale»: Le Quatuor Parisii Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Lot . Comme l’an dernier, cet événement comportera deux concerts avec une pause permettant aux participants de prendre le temps d’échanger avec les artistes, de faire une visite de l’ancienne abbaye et de se sustenter.

Le premier concert sera consacré à l’interprétation du Quatuor 18/4 de Beethoven et au quintette à deux altos KV 515 de Mozart tandis que le second comportera le quintette à deux altos KV 516 de Mozart suivi du quatuor op. 18/1 de Beethoven. Organisé par l’Association « Les grives musiciennes » en partenariat avec «Les Amis de l’Abbaye de Marcilhac » En août 2022, le Quatuor à cordes Parisii fêtait ses 40 ans, en nous proposant un concert

mémorable par la qualité musicale et la sensibilité de l’interprétation. Cette année, dans le cadre du

festival « L’Envolée musicale », l’association « Les grives musiciennes » propose une nouvelle

prestation du Quatuor Parisii accompagné de l’altiste Michel MICHALAKAKOS. quatuorparisii

