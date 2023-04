Concert en vallée du Célé: Duo de guitares «Contrastes », 30 juillet 2023, Marcilhac-sur-Célé .

Concert en vallée du Célé: Duo de guitares «Contrastes »

2023-07-30 20:30:00 – 2023-07-30

Paola REQUENA et Victor BRAVO interpréteront des œuvres de BOCHERINI, DE FALLA et ALBENIZ ainsi que des pièces qu’ils ont composées. Au-delà des liens qui unissent le couple de virtuoses, ils offriront aux participants une prestation musicale de classe internationale qui s’appuiera sur leurs grandes qualités techniques et l’acoustique remarquable de l’ancienne abbatiale.

D’origine franco-espagnole, Paola REQUENA, a réalisé ses études supérieures de guitare à Paris, à l’Ecole normale de musique « Afred Cortot », avec Alberto Ponce, puis au Conservatoire Supérieur de Musique d’Alicante, avec le concertiste Ignacio Rodes. Sa formation, ponctuée de nombreux prix, lui a permis de jouer notamment comme soliste avec de nombreux orchestres symphoniques européens. Elle compose et enregistre régulièrement pour la Télévision Nationale Espagnole.

Professeur du Conservatoire en Andalousie, Victor BRAVO a obtenu le Diplôme Supérieur de Guitare en Espagne et le Diplôme d’Exécution de l’École Normale de Musique de Paris. Il s’est perfectionné en musique Flamenco et musique ancienne. Il est invité pour jouer et donner des Masterclass en Belgique, Italie, Portugal, France, Espagne…

Il a réalisé plusieurs enregistrements notamment pour TV Tokyo (en hommage à Narciso Yepes), pour la Radio nationale d’Espagne, et pour différentes télévisions espagnoles.

les amis de l’abbaye de Marcilhac

Marcilhac-sur-Célé

