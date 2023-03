Concert d’orgue à l’Abbaye de Marcilhac sur Célé Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Concert d’orgue à l’Abbaye de Marcilhac sur Célé, 23 juillet 2023, Marcilhac-sur-Célé . Concert d’orgue à l’Abbaye de Marcilhac sur Célé Ruine de l’Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

2023-07-23 18:00:00 18:00:00 – 2023-07-23 Marcilhac-sur-Célé

Lot . EUR 17h30 Ouverture des portes

18h Concert Seul concert d’orgue de la saison, entendre résonner l’orgue de Marcilhac vous permettra de partir en voyage dans l’Est de l’Europe avec du Pasquini, du Petrali, du Bach et bien d’autres encore… » Marcilhac-sur-Célé

