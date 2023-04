Balade guidée :« Découverte du causse rive gauche de Marcilhac » Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Lot . EUR Cette balade sera organisée sous la direction de Jean-Paul CADET et Henri-Paul LIEURADE. Le causse de Marcilhac comporte de nombreux témoins de l’habitat vernaculaire. En particulier, les caselles sont des éléments emblématiques du paysage des causses du Quercy ; le « chemin des caselles », en rive droite du Célé, permet d’apprécier le nombre et la qualité de ces constructions de pierre sèche. Cette fois-ci, la balade proposée en rive gauche, s’intéressera à l’un des aspects les plus critiques des causses: l’accès à l’eau. En particulier, elle nous conduira au lac de Saint-Namphaise et au puits romain de la Commune. La visite d’une caselle de dimension remarquable complétera la matinée. association les amis de l’abbaye de marcilhac

