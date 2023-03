Concert : Duo violon et Guitare »De Vienne à Buenos Aires » Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Concert : Duo violon et Guitare »De Vienne à Buenos Aires », 18 juillet 2023, Marcilhac-sur-Célé . Concert : Duo violon et Guitare »De Vienne à Buenos Aires » Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot

2023-07-18 20:30:00 20:30:00 – 2023-07-18 Marcilhac-sur-Célé

Lot . 15 EUR 20h Ouverture des portes

20h30 Concert

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Duo KV 423 (original pour violon et alto)

Ferdinand Rebay (1880-1953) Sonate en Do mineur

Manuel de Falla (1876-1946) Danse extraite de « La Vie Brève »

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) Cantilène extraite des Bachianas brasileiras No5

Astor Piazzola (1921-1992) Café 1930″ Ce concert est un programme musical emmené par Antoine Chaigne et Megi Cossart, connus depuis quelques années maintenant dans le département du Lot suite à leur nombreuses représentations. +33 7 69 46 07 79 AESM Marcilhac-sur-Célé

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Lot, Marcilhac-sur-Célé Autres Lieu Marcilhac-sur-Célé Adresse Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot Ville Marcilhac-sur-Célé Departement Lot Tarif Lieu Ville Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcilhac-sur-cele /

Concert : Duo violon et Guitare »De Vienne à Buenos Aires » 2023-07-18 was last modified: by Concert : Duo violon et Guitare »De Vienne à Buenos Aires » Marcilhac-sur-Célé 18 juillet 2023 Abbaye Marcilhac-sur-Célé Lot Lot Marcilhac-sur-Célé

Marcilhac-sur-Célé Lot