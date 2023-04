Concert en vallée du Célé « Le Livre Vermeil de Montserrat » Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Lot . EUR L’Ensemble choral et instrumental, placé sous la direction sous la direction de Paul CAMPAN, réunit 30 choristes ainsi que 8 solistes et instrumentistes. Il interprétera l’intégralité du Livre vermeil de Montserrat qui est un recueil de textes religieux, parmi lesquels figurent plusieurs hymnes de la fin du Moyen Âge. Le manuscrit a été réalisé au XIVᵉ siècle à l’abbaye de Montserrat, en Catalogne, où il se trouve toujours aujourd’hui Le Livre Vermeil de Montserrat est une collection de manuscrits de la fin du XIVe siècle, conservée au monastère de Montserrat en Catalogne. Il comporte des danses, à l’intention des pèlerins qui chantaient et dansaient la nuit dans l’église de la « bienheureuse Marie de Montserrat », pour se tenir éveillés ; il tient son nom de sa reliure en velours rouge. association « amis de l’abbaye de marcilhac »

