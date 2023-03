Fêtes des plantes et de la Nature Marcilhac-sur-Célé Catégories d’Évènement: Lot

Marcilhac-sur-Célé

Fêtes des plantes et de la Nature, 6 mai 2023, Marcilhac-sur-Célé . Fêtes des plantes et de la Nature place des platanes Marcilhac-sur-Célé Lot

2023-05-06 10:00:00 – 2023-05-06 20:00:00 Marcilhac-sur-Célé

Lot . 10h Ouverture du marché aux plantes et artisans

Balade ornithologique – animation nature par Thomas Buzzi

Jouets buissonniers (fabriqués à partir d’éléments naturels) – animation nature par l’association Chemins buissonniers 11h

Lecture pour les tout petits – ( à partir de 1 ans) 13h30

Balade nature magique – spectacle de magie en déambulation par la Cie Suivez le lapin blanc

Abeilles sauvages – animation nature par l’association Olterra 14h30

Lecture pour les tout petits –( à partir de 1 ans) 15h30

“Ce que m’ont dit les oiseaux” (et autres bêtes sauvages) – spectacle par la Cie Le pêcheur d’oiseau

Costume Nature – atelier créatif par Élisabeth De Sauverzac 16h00

Bouts d’ficelles – concert intimiste par le groupe Bouts d’ficelles dans un jardin ouvert à l’occasion 17h00

Le défilé de la Nature – défilé costumé et en musique avec les créations des participants aux ateliers couture d’Élisabeth De Sauverzac 18h00

Clôture du marché

Concert – par le groupe Un pas de côté sur la place des platanes Marché aux plantes et artisans, spectacle, animations et concerts ! org Olterra

Marcilhac-sur-Célé

