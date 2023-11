Marché de Noël Marcilhac Saint-Paulien, 17 décembre 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

Le château de La Rochelambert est heureux de vous accueillir pour le premier marché de Noël dans le cadre féérique du parc du château. De nombreux exposants, artisans et le Père Noël seront présents..

2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 18:30:00. .

Marcilhac

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Château de La Rochelambert is delighted to welcome you to its first Christmas market in the magical setting of the château grounds. Many exhibitors, craftsmen and Santa Claus will be present.

El castillo de La Rochelambert le da la bienvenida a su primer mercado navideño en el mágico marco del recinto del castillo. Numerosos expositores, artesanos y Papá Noel estarán presentes.

Das Schloss La Rochelambert freut sich, Sie zum ersten Weihnachtsmarkt in der märchenhaften Umgebung des Schlossparks begrüßen zu dürfen. Zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und der Weihnachtsmann werden anwesend sein.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay