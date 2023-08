Halloween au château Marcilhac Saint-Paulien, 31 octobre 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

Les enfants, venez déguisés pour une visite de la grotte animée par une conteuse!

Gouter offert!

2 €/enfant.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

Marcilhac

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Kids, come dressed up for a tour of the cave, led by a storyteller!

Snack offered!

2 ?/child

Niños, venid disfrazados a visitar la cueva con un cuentacuentos

¡Se ofrece merienda!

2 ¤/niño

Kinder, kommt verkleidet, um die Höhle zu besichtigen, die von einer Erzählerin betreut wird!

Ein kleiner Imbiss wird angeboten!

2 ?/Kind

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay