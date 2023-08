Journées européennes du patrimoine: Château de La Rochelambert Marcilhac Saint-Paulien, 16 septembre 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

Visites guidées sur réservation à 14h, 15h, 16h, 17h.

Tarif adulte réduit: 6€

Merci de réserver à l’avance pour des raisons d’organisation.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Marcilhac

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Guided tours on reservation at 2pm, 3pm, 4pm, 5pm.

Reduced adult rate: 6€

Please book in advance for organizational reasons

Visitas guiadas concertadas a las 14 h, 15 h, 16 h y 17 h.

Tarifa reducida para adultos: 6?

Se ruega reservar con antelación por motivos de organización

Führungen mit Reservierung um 14:00, 15:00, 16:00 und 17:00 Uhr.

Ermäßigter Preis für Erwachsene: 6?

Bitte reservieren Sie aus organisatorischen Gründen im Voraus

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay