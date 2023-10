NON A L’ARGENT théâtre du Foyer/Jeunet Marcigny Catégories d’Évènement: Marcigny

Saône-et-Loire NON A L’ARGENT théâtre du Foyer/Jeunet Marcigny, 21 octobre 2023 20:30, Marcigny. NON A L’ARGENT théâtre du Foyer/Jeunet Marcigny 21 – 29 octobre l’argent ne fait pas le bonheur, quoique… 21 – 29 octobre 1 Après mûre réflexion, Richard en est persuadé : l’argent ne fait pas le bonheur. Ce soir, c’est décidé, il va convaincre son entourage du bien fondé de cette citation. Mais a t-il bien choisi le moment ?

Surtout lorsqu’une nouvelle stupéfiante est annoncée…

Une comédie agitée qui ne laissera pas indifférent. théâtre du Foyer/Jeunet 3 rue des Dames 71110 Marcigny Marcigny 71110 Saône-et-Loire Détails Heure : 20:30 - 15:00 Catégories d’Évènement: Marcigny, Saône-et-Loire Autres Lieu théâtre du Foyer/Jeunet Adresse 3 rue des Dames 71110 Marcigny Ville Marcigny Departement Saône-et-Loire Lieu Ville théâtre du Foyer/Jeunet Marcigny

théâtre du Foyer/Jeunet Marcigny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marcigny/