2022-12-10 – 2022-12-11

Marcigny fête la dinde

Le bourg Place du Cours Marcigny Sane-et-Loire

2022-12-10 – 2022-12-11

Un week-end festif et gourmand vous est proposé dans le cadre de cet évènement : des stands de produits locaux, de l'artisanat d'art, des animations,… Le samedi soir : les restaurants de Marcigny et Chambilly serviront un menu identique qui se prolongera par une soirée dansante à la salle des fêtes animée par l'orchestre Absolu. Les réservations se font directement auprès des restaurateurs participants.

