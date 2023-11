Sophie Alour – Le Temps Virtuose L’ASTRADA, 1 juin 2024, MARCIAC.

Sophie Alour – Le Temps Virtuose L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-06-01 à 20:30 (2024-06-01 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Sophie Alour saxophone, Pierre Perchaud guitare, Guillaume Latil violoncelle, Anne Paceo batterie Le temps modèle, transforme et révèle l’artiste à lui même, il est un élément essentiel du processus artistique. Dans ce nouvel opus au titre proche de l’oxymore, Sophie Alour poursuit malicieusement sa quête d’elle-même, libérée de toute idée de performance. Du hard rock au baroque, en passant par la pop ou des accents maliens, elle détourne et mêle en alchimiste, avec poésie et humour, les codes de toutes ces musiques. Entre la guitare acoustique de Pierre Perchaud et le son de violoncelle de Guillaume Latil, qui offre la possibilité d’un chant à deux voix avec le saxophone ténor dont il partage la tessiture, Sophie Alour s’empare avec gourmandise de la contrainte imposée par cette formation, à laquelle s’ajoute l’époustouflante Anne Paceo, et en fait un outil d’écriture.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Sophie Alour

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

