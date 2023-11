Hommage à Claude Nougaro – 1 voix, 6 cordes L’ASTRADA, 20 avril 2024, MARCIAC.

Hommage à Claude Nougaro – 1 voix, 6 cordes L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-04-20 à 20:30 (2024-04-20 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle « 1 voix 6 cordes » rend hommage à l’œuvre magistrale de Claude Nougaro et célèbre les 20 ans de sa disparition. Le répertoire de Nougaro est abordé à travers le jeu hispanisant magistral de Louis Winsberg à la guitare et le chant précis et délicat d’Yvan Cujious. Sur un répertoire peu souvent arrangé et joué à la guitare, il fallait l’immense talent d’un Louis Winsberg ( Sixun, Nougaro, Maurane ..) et la délicatesse d’Yvan Cujious, pour incarner de façon singulière et nouvelle un répertoire magistral dans lequel l’Espagne pousse un peu sa corne. Dans ce concert-spectacle de haut vol, entre performances virtuoses et textes inédits, entre stand up et concert de jazz, on pleure on chante on rit et puis on frissonne quand une trompette Armstronguienne vient faire le lien entre Mississipi et Garonne. Dans ce concert-spectacle de haut vol, pluie de mots Nougaresques accomapgné par le swing et le jazz hispanisant du virtuose Louis Winsberg, on rit on pleure on chante. On rit des anecdotes inédites, intimes et insoupçonnées racontées par les deux artistes qui ont été proches du maitre, on rit de certains textes peu connus, apprenant que Jésus a trop fait la noce à Cana et que sa mère, la pauvre Marie a toujours dit amen à son petit « Cricri ». On découvre un Nougaro insoupçonné, drôle, décalé, inattendu. On se laisse embarquer par une folle course poursuite, partant, fuyant par les toits, sur la performance extraordinaire et unique d’une guitare époustouflante et d’un rythme à couper le souffle.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

21.0

EUR21.0.

