L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Une soirée deux concerts avec en 1ère partie Antoinette Trio qui déploient les compositions d’Andy Elmer présentes sur leur nouvel album Archipels. Puis, en 2ème partie on retrouve Andy Emler en solo. Julie Audouin Flûtes • Tony Leite guitares • Arnaud Rouanet clarinettes • Andy Emler Piano Antoinette Trio nous invite ici à une lecture archipélique de la musique. La créolisation est le propos artistique de la Compagnie 3×2+1. On entend par créolisation un mélange de cultures qui donne « la création d’une entité culturelle nouvelle et inattendue », selon Édouard Glissant, le penseur, créateur du terme. La créolisation n’a pas vocation à être une politique, elle désigne à l’inverse une utopie réalisable et un processus inarrêtable. Les musicien.ne.s d’Antoinette Trio sont des artistes aux origines diverses, aux parcours et aux univers artistiques différents et assumés. Antoinette est multiforme, trans-artistique, d’esthétiques plurielles, inattendue. Elle tire sa cohérence de ses relations multiples, espiègles, insaisissables. Les rencontres impulsées par Antoinette avec les artistes invités, parmi lesquels on compte Andy Emler, Naïssam Jalal, Bernard Lubat et Eric Villevière, provoquent des inspirations, d’indispensables respirations, et donnent lieu à de nombreuses créations, en permanence renouvelées. Ces voies et expériences différentes font la richesse du collectif et inscrivent ainsi la créolisation comme principe fondateur même du trio originel.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Andy Emler, Trio Antoinette

