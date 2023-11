Naïssam Jalal – Landscapes of Eternity L’ASTRADA, 6 avril 2024, MARCIAC.

Naïssam Jalal – Landscapes of Eternity L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-04-06 à 20:30 (2024-04-06 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Naïssam Jalal flûte, voix, composition • Debasmita Bhattacharya sarod • Leonardo Montana piano • Flo Comment tanpura • Percussions traditionnelles [en cours de sélection] Francesco Ciniglio batterie Cette nouvelle création de Naïssam Jalal nous fait voyager dans les paysages sonores d’Inde du Nord. Compositrice, flûtiste et vocaliste, la musicienne d’origine syrienne aux multiples influences a toujours compté la musique traditionnelle indienne parmi ses inspirations. En décembre 2021, elle s’est rendue pour la première fois en Inde pour travailler avec des Maîtres et arpenter le pays en train. Entourée de cinq musicien.ne.s indien.ne.s et occidentaux.ales, elle raconte en musique les vibrations que ce pays a déposé en elle. Profondément liées à la nature et empreintes de spiritualité, les compositions de Naïssam Jalal font de la tradition la source vitale d’une musique infiniment contemporaine. « Depuis 20 ans, la musique hindoustanie ponctue mon quotidien, nourrit ma réflexion sur le silence, enrichit la profondeur de mon expression, m’enseigne des nuances de langage et soigne mes peines. Musique modale par excellence, elle se déploie dans l’espace comme l’océan : derrière son apparence horizontale et infinie, elle cache une verticalité profonde et insondable. Depuis 20 ans je puise dans la musique de Hariprasad Chaurasia, N Rajam, Bhimsen Joshi, Salamat et Nazakat Ali Khan, et tant d’autres génies de la tradition hindoustanie, une inspiration sans fin, une spiritualité paisible, un repos bienfaisant. Il était temps pour moi de faire connaissance avec les paysages, les visages, les histoires et les couleurs qui habitent cette musique. Apprendre. Traverser. Rencontrer. » Naïssam JalalTarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Naïssam Jalal

Votre billet est ici

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

30.2

EUR30.2.

Votre billet est ici