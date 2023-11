Mélanie De Biasio L’ASTRADA, 23 mars 2024, MARCIAC.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Au printemps 2024 l’artiste reprend la route pour notre plus grand plaisir. Melanie de Biasio viendra présenter non pas uniquement son nouvel album mais un concert riche de l’ensemble de son répertoire et des instantanés que furent No Deal, Lilies, et dernièrement Il Viaggio. La flûtiste et chanteuse Melanie de Biasio, fait partie de ces rares artistes qui parviennent à créer leur propre esthétique, échappant à tous les codes ou les clichés. Libre, elle nous séduit et nous déroute tout à la fois. Exigeante, elle fidélise un public curieux et passionné. Son nouvel album « Il Viaggio » est né d’une commande du festival pluridisciplinaire Europalia, autour du thème du train et de l’immigration. La musicienne belge a eu l’idée d’un retour aux sources. « Pour éprouver le déracinement, je voulais remonter la route de cette immigration italienne, dont je suis le produit par mon père. » Présenté sous la forme d’un carnet de voyage musical et illustré, on y retrouve beaucoup de ce qui fait d’elle une artiste à part : un phrasé unique où chaque mot est savouré à la manière d’un fruit rare ; un timbre de voix d’une sensualité sans outrance, presque immaculée ; et surtout cette faculté à rendre au temps et à l’espace une plénitude qui résiste à la frénésie d’une époque saturée d’interférences et de bruits.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Mélanie De Biasio

