La Boite – Cie Les Attracteurs Étranges L’ASTRADA, 16 mars 2024, MARCIAC.

La Boite – Cie Les Attracteurs Étranges L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:30 (2024-03-16 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle La boîte (On n’enterrera pas Antigone) nous parle de la résistance courageuse d’une femme, Alice, contre la machine broyeuse du capitalisme. La boîte (qui symbolise Créon) défend des valeurs économiques. Alice (qui évoque Antigone) défend des valeurs morales et sociales. Alice est attachante parce qu’elle a le courage de se révolter. La boîte est antipathique parce qu’elle a le pouvoir d’écraser. Mais l’inverse pourrait, aussi, être vrai puisque certains considèrent Alice comme extrémiste, radicale, intransigeante et la boîte comme pourvoyeuse d’emplois. Qu’est-ce qui fait que l’on accepte une situation ou bien qu’on lui résiste ? Jusqu’où est-on prêt à aller pour défendre nos valeurs, donner du sens à notre vie ? Pour vivre en accord avec nous-même, que faut-il faire ? Qu’est ce que ça veut dire « rester debout » quand, autour de nous, tout semble s’écrouler ? Ce sont les questions que soulève La boîte. « Deuxième volet de Est ce que ce monde est sérieux ?, une trilogie sur le travail, La boîte interroge le modèle privé. J’avais envie d’écrire une tragédie contemporaine. Aussi j’ai choisi d’interroger le mythe d’Antigone, de m’inspirer de cette figure pour la faire résonner aujourd’hui et maintenant. Antigone incarne l’archétype de la résistance. Antigone, c’est celle qui se lève et qui dit non. J’ai réfléchi à qui incarnerait aujourd’hui cette posture. La figure du lanceur d’alerte s’est imposée assez naturellement. A l’heure où la société s’ubérise, où elle n’est plus considérée qu’à travers ce qu‘elle rapporte, quand tout devient marchandise, y compris l’homme, il m’a semblé intéressant d’ancrer mon propos au sein d’une multinationale.» Marie DelmarèsTarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Cie Les Attracteurs Étranges

L'ASTRADA MARCIAC

