Les Doigts de l’Homme – Avant Première Welcome In Tziganie L’ASTRADA Catégories d’Évènement: Gers

Marciac Les Doigts de l’Homme – Avant Première Welcome In Tziganie L’ASTRADA, 9 mars 2024, MARCIAC. Les Doigts de l’Homme – Avant Première Welcome In Tziganie L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:30 (2024-03-09 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Depuis 2003, année de la sortie de leur premier album, Les Doigts L’Homme n’ont eu de cesse que de se réinventer, remettant en cause leur esthétique, leur direction artistique. Le style manouche de départ évolue vers un jazz toujours acoustique mais empreint d’une culture plus moderne dans sa construction, affirmant un style qui désormais leur est propre. À l’occasion de leur 20ème année d’existence, Les Doigts travaillent sur un disque ambitieux. Les musiciens s’étant nourris pendant toutes ces années de rencontres et de découvertes sonores, s’apprêtent à dévoiler sans retenue l’étendue de leurs multiples facettes qu’une complicité fondée sur 20 ans de vie musicale commune a rendue possible. « Les Doigts de l’Homme, une formation à part dans le jazz manouche, qui cultive aussi bien le swing virtuose à grande vitesse que les inspirations planétaires de chaque musicien. Ici les harmonies, les rythmes et les sons vous embarquent avec passion aussi bien dans les Balkans, les pays latins, le Maghreb, l’orient… Un pur bonheur, à découvrir sur scène évidemment. » Fip Radio Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Les Doigts de l’Homme Votre billet est ici L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers 21.0

EUR21.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Gers, Marciac Autres Lieu L'ASTRADA Adresse CHEMIN DE RONDE Ville MARCIAC Departement Gers Lieu Ville L'ASTRADA latitude longitude 43.52582522156651;0.16275973529129692

L'ASTRADA MARCIAC Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marciac/