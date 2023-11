Odyssée – Pauline Bayle L’ASTRADA, 2 mars 2024, MARCIAC.

Odyssée – Pauline Bayle L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 20:30 (2024-03-02 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Après dix années de guerre à forger sa valeur dans le fer et la douleur, Ulysse veut rentrer chez lui. En quittant les rives de Troie, il espère que le retour sera aussi prompt que la guerre a été longue. Mais voilà neuf ans qu’il erre en vain sur la mer et que sa terre natale se dérobe sans cesse sous les plis de la mer. Alors Ulysse s’inquiète : et s’il avait traversé une guerre dont on ne revient pas ? Et si, malgré sa valeur, il n’avait pas de quoi payer le prix du retour ? Tandis que L’Iliade raconte comment faire la guerre, L’Odyssée raconte comment en revenir. Au fil des péripéties d’Ulysse se tisse le portrait d’un homme fait de creux et de contradictions qui, soumis aux vents contraires du destin, est prêt à tout pour sauver sa vie et retrouver les siens. En ces temps où la contestation et la révolte s’immiscent dans l’espace public tandis que les inégalités se creusent et que le repli sur soi-même menace, et si la voix d’Homère venait allumer la lueur d’une nouvelle perspective ?Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Pauline Bayle

Votre billet est ici

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

30.2

EUR30.2.

