L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Choeur des amants, de Tiago Rodrigues, est un récit lyrique de deux amants confrontés à une situation limite de vie ou de mort où l’oxygène commence à se faire rare. Deux acteurs/amants nous racontent, simultanément, des versions légèrement différentes d’une même histoire, célébrant l’amour quand tout est remis en cause, mais sans savoir comment procéder avec la normalité. « « On a le temps », répète le couple qui, face à nous, déroule, en une (trop) courte heure de spectacle, son histoire tout entière. Le temps de se rencontrer, se séduire, s’aimer, dîner, flâner, travailler, se fuir, puis se réconcilier. Le temps de vieillir ensemble et de ne surtout pas voir la fin du film interrompu encours de route à l’aube d’une vie commune, parce qu’un soir, prise de suffocation devant sa télé, la jeune femme a cru sa dernière heure arrivée. La mort viendra plus tard. Entre-temps les mots de Tiago Rodrigues se sont glissés par là. Ils parcourent à pas veloutés le long chemin d’un quotidien construit par deux amants. C’est beau, doux et caressant comme un « chabada» fredonné sur une plage venteuse. Cette représentation, idéalement incarnée par Alma Palacios et David Geselson (en alternance avec Grégoire Monsaingeon), se présente à nous dans le plus simple appareil : deux corps, deux voix, un plateau nu. Et le théâtre advient » TELERAMA Magda Bizarro, Tiago Rodrigues scénographie • Manuel Abrantes lumières • Magda Bizarro costumes • Thomas Resendes traduction du texte • Production Centre International de Créations Théâtrales / Théâtre des Bouffes du Nord • Coproduction Espace 1789 / Saint-Ouen • Avec le soutien de Scènes du Golfe / Théâtres Arradon – VannesTarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Tiago Rodrigues

