Je suis la Bête – Théâtre des Trois Parques L’ASTRADA, 3 février 2024, MARCIAC.

Je suis la Bête – Théâtre des Trois Parques L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2024-02-03 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle « J’ai d’abord été sauvage à l’âge de trois ans, quand, échappant à la vigilance de mes parents, je me suis glissée dans le sillon ombreux d’un grand champ de blé vert. Disparue aussitôt, engloutie dans l’épaisseur des herbes, j’éprouvai un puissant vertige. L’ébauchée d’un chemin. » Anne Sibran « Nous c’est le silence qui raconte, les hommes il leur faut une voix ». Ces mots de Méline sont le fondement du message de Je suis la bête. Elle vient nous entraîner dans son histoire, nous proposant d’être traversés par cette dernière. Méline est montrée, exposée sur la scène de théâtre mais elle montre aussi, elle nous montre ce que nous refusons peut être de voir : le schisme, l’abîme que nous humains avons créé avec les mondes du vivant. Je suis la bête plonge le spectateur dans la forêt, lieu à la fois des rêves et des cauchemars, afin de réveiller ses sens, être lui, la bête sauvage à l’affût, cherchant l’origine du petit bruit qu’il vient d’entendre, surpris par un léger frôlement, attrapé par une odeur inconnue qui le mettra en alerte, mais aussi le bercer dans une ambiance paisible et maternelle comme seule la Nature peut l’offrir, tel le Robinson de Michel Tournier, lové dans sa grotte régressive et consolante. Je suis la bête travaille sur la langue, celle si poétique et puissante d’Anne Sibran, où en chaque mot la vie grouille, animant une parole incarnée et charnue. C’est aussi un travail de recherche sur les sons. Ceux qui peuplent la forêt. Et celui qui prime : le silence.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Je suis la Bête – Théâtre des Trois Parques

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

