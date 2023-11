Eve Risser / Red Desert Orchestra – Eurythmia L’ASTRADA, 20 janvier 2024, MARCIAC.

Eve Risser / Red Desert Orchestra – Eurythmia L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:30 (2024-01-20 au ). Tarif : 30.2 à 30.2 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Eve Risser – composition, piano, piano préparé, voix | Antonin- Tri Hoang – saxophone alto, clavier analogique (Roland SH101) | Sakina Abdou – saxophone ténor | Grégoire Tirtiaux – saxophone baryton, carcabas | Nils Ostendorf – trompette, clavier analogique (Korg MS20) | Matthias Müller – trombone | Tatiana Paris – guitare électrique, voix | Ophélia Hié – balafon, bara, voix | Mélissa Hié – balafon, djembé, voix | Fanny Lasfargues – basse électro-acoustique | Oumarou Bambara – djembé, bara | Emmanuel Scarpa – batterie, voix |Céline Grangey – prise de son, montage et mixage. Emmené par la pianiste française Eve Risser, le Red Desert Orchestra est une formation hybride dans laquelle musiciens et musiciennes d’Europe et d’Afrique se côtoient au service d’une musique résolument obsédante, magnifiant les entrelacs polyrythmiques jusqu’au vertige par le biais d’une écriture aussi exigeante dans sa forme que résolue dans ses ambitions. Partie prenante d’une dizaine de formations différentes, du solo au large ensemble, Eve Risser développe dans ce contexte-ci ses talents de compositrice en ajoutant à son orchestre les sonorités des balafons, djembés et bara, venus de l’Afrique de l’Ouest. Lignes et sons se trament en d’infatigables boucles hypnotiques qui entraînent l’auditeur et l’auditrice vers un ailleurs spirituel et nomade, desquels émergent de brillants solistes.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Red Desert Orchestra, Eve Risser

Votre billet est ici

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

30.2

EUR30.2.

