L'ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente 1ère partie : Noé Clerc Trio « Ligeti ? J'adore ! Moi aussi j'adore ! » Ainsi naissent Les Métanuits, l'adaptation des Métamorphoses Nocturnes de Gyorgy Ligeti par Emile Parisien et Roberto Negro, aussi généreuse et foudroyée que pleine de révérence à l'égard du grand maître hongrois. Il s'agit à la fois d'une réduction et d'une ré-écriture pour saxophone et piano du célèbre quatuor à cordes écrit par Ligeti entre 1953 et 1954, son premier quatuor. Emile Parisien et Roberto Negro réécrivent, adaptent et réarrangent la musique de Ligeti, marchent à la fois dedans, à côté, au-delà et entre les lignes de l'original. Ils lui ouvrent les portes de l'improvisation tout en respectant le caractère des thématiques, profondes et ludiques. Une écriture habitée par le rythme ; tantôt moteur tranquille, tantôt diable sous caféine. L'intensité rythmique, l'engagement physique, presque cathartique habite l'interprétation de ce duo.PREMIERE PARTIE : NOÉ CLERC TRIO Noé Clerc accordéon, composition • Clément Daldosso contrebasse • Elie Martin-Charrière batterie, percussionsTarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

