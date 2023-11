La Cachette – Baro d’Evel L’ASTRADA, 18 novembre 2023, MARCIAC.

La Cachette – Baro d’Evel L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias ont rencontré le guitariste Nicolas Lafourest à l’occasion de la création de Bestias. La qualité de la collaboration musicale qu’ils ont menée ensemble les a conduits à la prolonger, à explorer ensemble des pistes musicales avancées dans la création, à approfondir une complicité évidente. Est né alors le groupe La Cachette, un projet parallèle aux créations de Baro d’evel, prenant une forme qui tend plus vers un concert mis en scène que vers un spectacle musical. Ce qui rassemble ce trio c’est la nécessité d’une authenticité dans la musique, ils cherchent à créer des espaces sonores, les chansons sont comme des mises à nu, elles doivent naître d’un état et les personnalités de chacun portent à la scène l’émotion accompagnées par la guitare électrique, la voix, l’harmonium et la percussion. Le moment du confinement a été l’occasion d’écrire un nouveau répertoire, et leurs dernières créations portent l’envie de se lancer dans une écriture hybride et de façonner leur recherche dans un rapport exutoire à notre époque si abîmée. Ils explorent de nouveaux univers musicaux par le biais des pratiques fondatrices de la compagnie Baro d’evel : l’engagement du corps, de la voix et du rythme, le travail sur la matière et la transformation des espaces, au service d’une rencontre au présent avec le public. « Avec La Cachette, on n’a jamais été aussi près de Baro d’evel, leur magie n’a jamais été aussi puissante. Elle opère ici sans artifice ni dissimulation aucune, paumes des mains ouvertes, lignes de vie offertes à qui veut les partager. » Culture31 – Pierre David « La cachette, aussi petite soit-elle, nous emporte dans un autre monde. Elle nous envoûte par sa performance pluridisciplinaire : danse, chant, musique, poésie et arts plastiques. » Maze – Héloïse KupferTarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 La Cachette – Baro d’Evel

Votre billet est ici

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

21.0

EUR21.0.

Votre billet est ici