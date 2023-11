Jubila – Leïla Martial L’ASTRADA, 11 novembre 2023, MARCIAC.

Jubila – Leïla Martial L’ASTRADA. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente ce spectacle « Ma voix est un archipel. J’y ai tous les âges, j’y parle toutes les langues et y raconte des histoires sans paroles. Théâtre vibratoire, pont entre le silence et le cri, la solitude et le multiple, le mourant et le nouveau-né . La voix se fait en chantant. Alors je chante pour voir. Mais que voix-je ? » Un solo clownesque qui explore les sons tous azimuts, rassemble toutes les voix en une, voici l’appétissante proposition de cette vocaliste de jazz aussi poignante qu’extravagante. Nourrie de ses voyages chez les tziganes ou les pygmées, cette création rassemblera ses propres compositions et des arrangements de pièces classiques ou baroques. Une formidable rébellion sonore, très intime, jubilatoire, à laisser sans voix ! « Leïla Martial, magicienne extravagante et poignante, un peu clown un peu funambule qui sait passer de la douleur la plus pressante à de grands éclats de joie libérateurs » TÉLÉRAMATarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29 Leila Martial

Votre billet est ici

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

21.0

EUR21.0.

