MARCHONS SUR PARIS POUR LES TERRES FERTILES D’ILE-DE-FRANCE ———————————————————– ### Convergence des luttes locales le 9 et 10 octobre 2021 Partout en Île-de-France des milliers d’hectares de terres fertiles sont menacés : Grand Paris, J.O.,entrepôts, data centers, spéculation, gares en plein champs, déblais polluants… Les nouvelles lignes de métro du Grand Paris Express battent tous les records : déjà 39 milliards d’euros engagés, 43 millions de tonnes de déchets. Le sol vivant est détruit sans souci des besoins des populations. Pourtant, on sait que les infrastructures de transport rapides induisent l’étalement urbain, source d’inégalités sociales croissantes. On sait que l’autonomie alimentaire de l’IdF n’est que de 3 jours. Il est urgent de garantir à tou.te.s un approvisionnement local et de qualité ! Les scientifiques signalent que la bétonisation des sols augmente pollution de l’air, canicules et inondations, la population demande l’arrêt immédiat de ces ravages, mais les décideurs continuent de détruire et de bétonner. Pour la préservation de notre bien commun et des terres nourricières les 9-10 octobre, du Nord, du Sud, de l’Est et l’Ouest de l’Ile-de- France, marchons ensemble sur Paris. Contre le Grand Péril Express, rejoignez les Marches des Terres ! Plus d’infos sur le trajets : [https://les-marches-des-terres.com/trajets.html](https://les-marches-des-terres.com/trajets.html) Il y a un trajet sud au départ de saclay – Marche de Saclay à Matignon : [https://nonalaligne18.fr/marche-des-terres-9-10-octobre/](https://nonalaligne18.fr/marche-des-terres-9-10-octobre/) Départ de Saclay : samedi 9 octobre à 9h du camp de Zaclay (sur RD 36 entre CEA et Villiers-le-Bâcle). Parking au Christ de Saclay. Rejoignez la Marche : traversée du plateau de Saclay, puis étapes à Massy-Palaiseau, Massy Opéra, pique-nique au Parc de Sceaux, soirée et nuit à Malakoff. Le dimanche 10 : 9h départ de Malakoff, 12h à Paris Hotel de Ville, puis marche sur Matignon. RDV à 12h pour pique-niquer avec les 3 autres marches à Paris – Hôtel de ville.

