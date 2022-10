MARCHONS ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hrault

La Salvetat-sur-Agout

MARCHONS ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE La Salvetat-sur-Agout, 15 octobre 2023, La Salvetat-sur-Agout. MARCHONS ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE

Gymnase de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hrault OT MLHL – BIT La Salvetat

2023-10-15 – 2023-10-15 La Salvetat-sur-Agout

Hrault La Salvetat-sur-Agout Parcours du village au lac. Durée 3h. Niveau accessible à tous. Participation libre au profit d’Octobre Rose (une urne sera à disposition).

Départ à 13h30 du gymnase.

Organisé par la Mairie de La Salvetat Parcours du village au lac. Durée 3h. Niveau accessible à tous. Participation libre au profit d’Octobre Rose (une urne sera à disposition).

Départ à 13h30h du gymnase.

Organisé par la Mairie de La Salvetat +33 4 67 97 61 47 La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-10-04 par OT MLHL – BIT La Salvetat

Détails Catégories d’évènement: Hrault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Gymnase de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hrault OT MLHL - BIT La Salvetat Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hrault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

MARCHONS ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE La Salvetat-sur-Agout 2023-10-15 was last modified: by MARCHONS ENSEMBLE POUR OCTOBRE ROSE La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 15 octobre 2023 Gymnase de La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hrault OT MLHL - BIT La Salvetat Hrault La Salvetat-sur-Agout

La Salvetat-sur-Agout Hrault