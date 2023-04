Marchons Ensemble pour la Santé Mentale ! Catégorie d’Évènement: île de France

Le dimanche 11 juin 2023

de 10h30 à 12h00

gratuit

Dimanche 11 juin, Marchons Ensemble pour la Santé Mentale à Paris ! Dimanche 11 juin, portons le Ruban Vert et marchons ensemble ! À l’initiative du Psychodon, rejoint par l’Unafam, Santé Mentale France et avec Argos 2001 et Le CNIGEM, La Marche Ensemble pour la Santé Mentale est un appel à la mobilisation citoyenne pour dire NON à la stigmatisation des personnes concernées par un trouble psychique. Usagers en santé mentale, familles et aidants, professionnels du soin et de l’accompagnement, associations, bénévoles… Rejoignons-nous le dimanche 11 juin à 10h30 au 4 place Edouard Renard, Paris 12. Nous ferons tranquillement le tour du Lac Daumesnil, dans le bois de Vincennes. 4 Pl. Edouard Renard, 75012 Paris Contact : https://www.psychodon.org/la-marche-ensemble-pour-la-sante-mentale-rendez-vous-le-11-juin-2023/ https://www.facebook.com/psychodon.org/ https://www.facebook.com/psychodon.org/

