2022-08-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-22 23:30:00 23:30:00 Le « Marchons de Nuit », rendez-vous proposé chaque année le 22 août par Remue-Méninges, vous invite à déambuler dans le village à la tombée de la nuit, à la rencontre de spectacles et animations diverses et variées allant de la musique au théâtre en passant par des numéros de cirque, de jonglage ou de clown qui sauront émerveiller petits et grands. 19h : apéro

20h : Repas

Début de la déambulation à la tombée de la nuit. Repas, boissons et spectacle en participation financière libre et nécessaire…

Organisé par Remue-Méninges. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

