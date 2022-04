Marching-Band Festival Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes

Marching-Band Festival Antibes, 16 avril 2022, Antibes. Marching-Band Festival Antibes

2022-04-16 11:30:00 11:30:00 – 2022-04-18 18:00:00 18:00:00

Antibes Alpes-Maritimes Antibes Dans les rues d’Antibes et de Juan-Les-Pins venez profiter des parades et concerts gratuits. accueil@antibesjuanlespins.com +33 4 22 10 60 01 https://www.antibesjuanlespins.com/ Antibes

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Antibes Autres Lieu Antibes Adresse Ville Antibes lieuville Antibes Departement Alpes-Maritimes

Antibes Antibes Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antibes/

Marching-Band Festival Antibes 2022-04-16 was last modified: by Marching-Band Festival Antibes Antibes 16 avril 2022 Alpes-Maritimes Antibes

Antibes Alpes-Maritimes