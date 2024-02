Marchez gourmands ! Payrac, dimanche 9 juin 2024.

Marchez gourmands ! Payrac Lot

L’association l’ACAP de Payrac organise une randonnée gourmande, sportive et diététique

Gourmande un déjeuner de produits et de vins locaux en chemin

Sportive 12 kms dans des paysages variés entre combes et plateau avec vue sur le Causse ( par temps clair) sur les Monts du Cantal

Diététique on vous garantit le brûlage de toutes les calories avalées !

12 kms à pieds, 3 haltes-degustation, dessert à l’arrivée .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 09:00:00

fin : 2024-06-09 13:30:00

Payrac 46350 Lot Occitanie acapayracois@gmail.com

L’événement Marchez gourmands ! Payrac a été mis à jour le 2024-02-06 par OT Vallée de la Dordogne