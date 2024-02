MARCHES SOPHRO-MÉDITATIVES Guérande, mardi 5 mars 2024.

Les MARCHES SOPHRO-MÉDITATIVES en presqu’île guérandaise…

Bienvenue ! Au cœur de notre Paradis, hors du temps, savourons l’instant présent !

Lors de ces parenthèses au cœur du Vivant, je vous invite, chemin faisant, à souffler, à respirer, à pratiquer divers exercices de sophrologie, des auto-massages et des mudras (postures de yoga des mains) le tout, accessibles à tous, pas à pas, en chemin vers la méditation, et la contemplation.

Savez-vous que sophrologie et méditation se pratiquent partout, à tout moment ?

POUR QUI ?

TOUS, à vivre seul, en famille, (enfants à partir de 8 ans) entre ami-e-s, entre collègues.

Pour les personnes à besoins particuliers, le parcours et les contenus sont adaptés.

QUAND ?

– 1 fois par mois, le samedi

– + pendant les vacances scolaires

– + sur demande groupes, associations, entreprises, structures diverses…

LIEUX entre Brière et marais salants, entre bois et étangs, entre côte d’amour et côte sauvage.

Les prochaines dates

Samedi 17 et le Mardi 27 février aux Dryades à La Baule

Mercredi 28 février au Pouliguen

Mardi 5 mars à Guérande .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-05 15:30:00

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire nathaliederthe2701@gmail.com

L’événement MARCHES SOPHRO-MÉDITATIVES Guérande a été mis à jour le 2024-02-11 par eSPRIT Pays de la Loire