Marches sophro-méditatives 44350 Guerande Guérande

Les MARCHES SOPHRO-MÉDITATIVES en presqu’île guérandaise…

Bienvenue ! Au cœur de notre Paradis, hors du temps, savourons l’instant présent !

Lors de ces parenthèses au cœur du Vivant, je vous invite, chemin faisant, à souffler, à respirer, à pratiquer divers exercices de sophrologie, des auto-massages et des mudras (postures de yoga des mains) le tout, accessibles à tous, pas à pas, en chemin vers la méditation, et la contemplation.

Savez-vous que sophrologie et méditation se pratiquent partout, à tout moment ?

POUR QUI ?

TOUS, à vivre seul, en famille, (enfants à partir de 8 ans) entre ami-e-s, entre collègues.

Pour les personnes à besoins particuliers, le parcours et les contenus sont adaptés.

QUAND ?

– 1 fois par mois, le samedi

– + pendant les vacances scolaires

– + sur demande : groupes, associations, entreprises, structures diverses…

LIEUX : entre Brière et marais salants, entre bois et étangs, entre côte d’amour et côte sauvage.

Les prochaines dates :

Samedi 13 avril de 10h30 à12h00, à Saint André des Eaux

Mardi 23 avril de 14h00 à 16h30, à Guérande, au coeur du château de Careil

Jeudi 25 avril de 10h30 à 12h00, au Croisic

