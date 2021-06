Digoin Digoin Digoin, Saône-et-Loire Marchés semi-nocturnes Digoin Digoin Catégories d’évènement: Digoin

Digoin Saône-et-Loire Digoin Nouveauté cette année ! La ville de Digoin a souhaité lancer cet été un marché artisanal semi-nocturne, avec pour ambition de « valoriser l’artisanat et les produits locaux ». Produits du terroir, créations d’artistes, vêtements, artisanat, souvenirs, animations… Les marchés semi-nocturnes à Digoin, c’est un mélange de tout cela le long des Quais de Loire. L’occasion idéale pour se restaurer, découvrir et faire des rencontres. Alors, profitez des longues soirées d’été pour flâner sur les marchés nocturnes à Digoin !

