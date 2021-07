Marches nordiques du patrimoine Office de tourisme de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin, 18 septembre 2021, Pontoise.

Marches nordiques du patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de tourisme de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin

Le club d’athlétisme de Cergy-Pontoise (EACPA) et l’Office de Tourisme de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin vous proposent un événement unique ! Une marche nordique culturelle. Cet événement vous permettra de découvrir les plus beaux sites de l’agglomération tout en pratiquant la marche nordique. Deux parcours : **Découvrez les secrets des berges de l’Oise jusque dans le vieux Cergy…** Cette balade de 12 km vous permettra de vous plonger dans le passé de la ville nouvelle et de profiter d’un véritable bol d’air : l’église Saint-Christophe, le bois, les étangs et autres parcs… Parcours 12 km accessible aux débutants Samedi 18 septembre – Départ 9h devant l’Office de tourisme **…et le cœur historique de Pontoise** Ce parcours de 7 km vous permettra de visiter les monuments et lieux historiques de la ville de Pontoise : la cathédrale, le château, les caves et souterrains…ainsi que l’histoire des impressionistes. Plus de 10 lieux emblématiques à découvrir accompagné d’un guide de l’Office de tourisme. Parcours 7 km accessible aux débutants Dimanche 19 septembre – Départ 9h30 devant l’Office de tourisme **Infos pratiques** Vous serez encadrés par un coach de marche nordique et un guide de l’office de tourisme Prêt de bâtons de marche Ravitaillements Inscription auprès de l’EACPA ou sur place, le jour J, jusqu’à 30 minutes avant le départ

Inscriptions sur www.eacpa.fr

Office de tourisme de Cergy-Pontoise – Porte du Vexin 1 place de la Piscine 95300 Pontoise Pontoise Val-d’Oise



