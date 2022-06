MARCHÉS NOCTURNES – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

2022-07-20 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-20 23:00:00 23:00:00 Le marché nocturne de Villeneuve-lès-Béziers est l’occasion de découvrir des produits du terroir, des saveurs inconnues, rencontrer des artisans d’art…

Animation musicale par le groupe « L’air de rien ». Rendez-vous sur la Place Michel-Solans.

Restauration sur la place par les commerçants villeneuvois.

