Marchés nocturnes Thermes de saubusse Saubusse, jeudi 22 août 2024.

Marchés nocturnes Thermes de saubusse Saubusse Landes

Marchés nocturnes été 2024 à Saubusse, créateurs et producteurs.

11 juillet et 22 août de 18h00 à 23h00.

Les Thermes de Saubusse et l’association Saubusse Tourisme, organisent 2 marchés nocturnes réservés aux créateurs et producteurs.

Les marchés se déroulerons en extérieur aux Thermes de Saubusse. Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 18:00:00

fin : 2024-08-22 23:00:00

Thermes de saubusse 150 avenue des bains

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine chuitifa@aol.com

L’événement Marchés nocturnes Saubusse a été mis à jour le 2024-03-01 par OTI LAS