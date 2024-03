Marchés nocturnes Thermes de saubusse Saubusse, jeudi 11 juillet 2024.

Marchés nocturnes Saubusse, le jeudi 11 juillet et le jeudi 22 août 2024.

Les Thermes de Saubusse et l’association Saubusse Tourisme, organisent 2 marchés nocturnes réservés aux créateurs et producteurs.

Les marchés se déroulerons en extérieur aux Thermes de Saubusse. Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 18:00:00

fin : 2024-07-11 23:00:00

Thermes de saubusse 150 avenue des bains

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine chuitifa@aol.com

