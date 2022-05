Marchés nocturnes “Mardis So Gascogne” Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Marchés nocturnes "Mardis So Gascogne" Nérac, 28 juin 2022, Nérac.

2022-06-28 19:00:00 – 2022-08-30 23:00:00

Nérac Lot-et-Garonne Vivez chaque mardi des soirées conviviales et musicales en famille ou entre amis. Marché de producteurs et restauration sur place dès 19h. Concerts dès 20h30 :

28 juin – Les Histoires d’A – Rock français 80/90’s

5 juillet – Typs Expérience – Rock/Blues

12 juillet – Rockfélés – Rock 80/90’s

19 juillet – Calza Trio – Trio ensoleillé

26 juillet – Thomas Sarrodie Group

2 août – Saloon Baby – Pop / Folk / Country

9 août – Loula B – Chanson française – Duo Pop / Electro

16 août – Modern Mods – Rock Anglais 60’s

23 août – Michel Fraisse – Rock / Blues

Nérac

