Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Marchés Nocturnes Le Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Marchés Nocturnes Le Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Le pouliguen. Marchés Nocturnes Le Pouliguen

du mercredi 14 juillet au mercredi 18 août à Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen

La Ville du Pouliguen propose chaque mercredi du mois un marché nocturne réunissant artisants, producteurs et créateurs lcoaux. A la tombé de la nuit, ce marcé sera une invitation à la flânerie, au coeur des savoir-faire locaux. La Ville du Pouliguen propose chaque mercredi du mois un marché nocturne réunissant artisants, producteurs et créateurs lcoaux. A la tombé de la nuit, ce marcé sera une invitation à la flânerie, a… Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T19:00:00 2021-07-14T23:00:00;2021-07-21T19:00:00 2021-07-21T23:00:00;2021-07-28T19:00:00 2021-07-28T23:00:00;2021-08-04T19:00:00 2021-08-04T23:00:00;2021-08-11T19:00:00 2021-08-11T23:00:00;2021-08-18T19:00:00 2021-08-18T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Adresse Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen