Marchés nocturnes de Saint-Laurent Saint-Laurent, 28 août 2021, Saint-Laurent.

Le Marché nocturne est un moment convivial, de détente et de dégustation. Saint-Laurent, au bord de Garonne, à mi-chemin entre Agen et Marmande, est l’endroit idéal pour passer un bon moment, danser et déguster de bons petits plats proposés par des producteurs locaux.

Rendez-vous tous les Samedis soir à Saint Laurent!!!

+33 5 53 87 23 59

Saint-Laurent

