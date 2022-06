marchés nocturnes de PRAYSSAS, 29 juin 2022, .

marchés nocturnes de PRAYSSAS

2022-06-29 – 2022-06-29

Au cœur coteaux du Pays de Serre, tous les mercredi soir de l’été , venez partager un moment de convivialité et de gourmandise lors des marches nocturnes de Prayssas. Partez à la découverte des savoureux produits de notre terroir dans une ambiance festive et chaleureuse, musique et animations seront au rendez-vous.

A noter: 13 juillet 2022, feu s’artifice; et concerts les 20 juillet et 3 août 2022!

Bon été sur les terres du Confluent!!!

