Pignan Hérault Pignan Dès le 05 juillet et jusqu’au 30 août, la municipalité de Pignan lance la 9ème édition de ses marchés nocturnes, tous les lundis soir de 18h à 23h dans le Parc du Château. Plus de 90 stands proposent des produits locaux, des vins du Languedoc, des glaces artisanales. À cela, il convient d’ajouter un marché artisanal, avec la présence notamment de créateurs de bijoux, de textiles et de décoration. Chaque lundi, le public pourra profiter également de vide-greniers. Dès le 05 juillet et jusqu’au 30 août, la municipalité de Pignan lance la 9ème édition de ses marchés nocturnes, tous les lundis soir de 18h à 23h dans le Parc du Château. +33 4 67 47 70 11 http://www.pignan.fr/ Dès le 05 juillet et jusqu’au 30 août, la municipalité de Pignan lance la 9ème édition de ses marchés nocturnes, tous les lundis soir de 18h à 23h dans le Parc du Château. Plus de 90 stands proposent des produits locaux, des vins du Languedoc, des glaces artisanales. À cela, il convient d’ajouter un marché artisanal, avec la présence notamment de créateurs de bijoux, de textiles et de décoration. Chaque lundi, le public pourra profiter également de vide-greniers. dernière mise à jour : 2021-06-02 par

